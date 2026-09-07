Sivrihisar'da Uyum Haftası Coşkusu: Minik Öğrenciler Ders Başı Yaptı

Sivrihisar ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı.

Uyum programı çerçevesinde ilk kez okul sırasına oturan öğrenciler ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerini doldurdu. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışan miniklerin heyecanlı ve sevinçli halleri dikkat çekerken, okul bahçeleri ve sınıflar çocukların neşesiyle doldu.

Oryantasyon etkinlikleri kapsamında öğretmenleri eşliğinde okulu ve sınıflarını tanıyan öğrencilerin heyecanına, bahçede sabırsızlıkla bekleyen velileri de ortak oldu. İlçe milli eğitim yetkilileri, uyum haftası boyunca öğrencilerin okula alışmasını kolaylaştıracak ve arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlayacak çeşitli etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı