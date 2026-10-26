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Sinop Üniversitesi Aşçılık öğrencileri makaron yapımını şef Yiğithan Doruk'tan öğrendi

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Sinop Üniversitesi Aşçılık öğrencileri makaron yapımını şef Yiğithan Doruk'tan öğrendi
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Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'nda öğrencilere yönelik uygulamalı makaron eğitimi düzenlendi. Konuk eğitmen pasta şefi Yiğithan Doruk'un püf noktalarını aktardığı eğitimde öğrenciler, makaron yapımını ustasından birebir öğrenme fırsatı buldu.

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı bünyesinde, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmelerine yönelik uygulamalı makaron eğitimi gerçekleştirildi.

Lezzet ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte pasta şefi Yiğithan Doruk, konuk eğitmen olarak katılarak öğrencilere makaron yapımının inceliklerini, püf noktalarını ve incelik gerektiren aşamalarını aktardı. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, ustasından birebir öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda, eğitime katkılarından dolayı pasta şefi Yiğithan Doruk'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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