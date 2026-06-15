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Sinop'ta yönetici yetiştirme programı başarıyla tamamlandı

Sinop'ta yönetici yetiştirme programı başarıyla tamamlandı
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Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütülen 2026 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Sinop'ta 64 saatlik eğitimlerin ardından tamamlandı. Programda liderlik, yönetsel etik ve mesleki gelişim konuları ele alındı.

Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütülen 2026 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı, Sinop'ta gerçekleştirilen eğitimlerin ardından başarıyla tamamlandı.

Program kapsamında eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler, toplam 64 saat süren eğitimlerde liderlik, yönetsel etik, eğitim yönetimi, koordinasyon, kültürel duyarlılık ve mesleki gelişim gibi alanlarda kapsamlı eğitim aldı.

Programın kapanış töreninde konuşan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, eğitim kurumlarının başarısında güçlü liderliğin ve erdem temelli yönetim anlayışının önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Cebeci, gerçekleştirilen programın yöneticilerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, donanımlı ve geleceği inşa edecek eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Programın yürütülmesinde akademik destek sağlayan Sinop Üniversitesi akademisyenlerine, sürecin planlanması ve koordinasyonunda görev alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü birim amirlerine ve tüm paydaşlara teşekkür edildi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan yöneticiler tebrik edilirken, programın eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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