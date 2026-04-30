Sinop'ta tarihi camide anlamlı buluşma

Sinop'ta İl Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi yıl sonu etkinliği tarihi Alaaddin Camii'nde gerçekleştirildi.

Sinop'ta ÇEDES projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yıl sonu şenlikleri sürüyor. Sinop İl Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programın durağı bu kez tarihi Alaaddin Camii oldu. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Alaaddin Camii İmam Hatibi Abdulcelil Kalyoncu, çocuklara caminin tarihi ve kültürel mirasını anlattı. İlgiyle dinlenen tanıtımın ardından öğrenciler arasında soru-cevap şeklinde bir bilgi yarışması gerçekleştirildi. Camide öğrendikleri bilgileri yarışma heyecanıyla pekiştiren çocukların neşesi görülmeye değerdi.

Avlu oyun alanına dönüştü

Programın ikinci kısmında ise etkinlikler cami dışına taşındı. Cami avlusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kurulan oyun alanlarında öğrenciler, balık tutma, kızma birader, XOX, air hokey, sihirli labirent, connect four, jenga ve halka atma gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Etkinlik, yapılan ikramların ardından sona erdi. Şenlik kapsamında etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı