Sinop'ta tarihi camide anlamlı buluşma

Sinop'ta İl Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi yıl sonu etkinliği tarihi Alaaddin Camii'nde gerçekleştirildi.

Sinop'ta ÇEDES projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yıl sonu şenlikleri sürüyor. Sinop İl Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programın durağı bu kez tarihi Alaaddin Camii oldu. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Alaaddin Camii İmam Hatibi Abdulcelil Kalyoncu, çocuklara caminin tarihi ve kültürel mirasını anlattı. İlgiyle dinlenen tanıtımın ardından öğrenciler arasında soru-cevap şeklinde bir bilgi yarışması gerçekleştirildi. Camide öğrendikleri bilgileri yarışma heyecanıyla pekiştiren çocukların neşesi görülmeye değerdi.

Avlu oyun alanına dönüştü

Programın ikinci kısmında ise etkinlikler cami dışına taşındı. Cami avlusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde kurulan oyun alanlarında öğrenciler, balık tutma, kızma birader, XOX, air hokey, sihirli labirent, connect four, jenga ve halka atma gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Etkinlik, yapılan ikramların ardından sona erdi. Şenlik kapsamında etkinliklerin devam edeceği bildirildi. - SİNOP

