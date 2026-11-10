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Sinop Boyabat'ta hafızlığını tamamlayan öğrencilere belgeleri törenle verildi

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Sinop Boyabat'ta hafızlığını tamamlayan öğrencilere belgeleri törenle verildi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde hafızlık eğitimini örgün eğitimle birlikte tamamlayan öğrenciler için belge takdim töreni düzenlendi. Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine belgeleri protokol üyelerince ailelerinin katılımıyla verildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler için belge takdim töreni düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Mehmet Albayrak Hafız İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde örgün eğitimle birlikte hafızlık çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmalarda hafızlık eğitiminin önemi vurgulandı. Öğrencilerin gösterdiği azim ve gayrete dikkat çekilerek eğitim sürecinde emeği geçen öğreticiler ve aileler tebrik edildi.

Programın sonunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgeleri, protokol üyeleri tarafından ailelerinin katılımıyla takdim edildi.

Düzenlenen programa Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İlçe Müftüsü Recep Unutmaz, müftülük şube müdürleri, Kur'an kursu yöneticileri, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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