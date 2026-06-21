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Sınava yetişemeyen adayın imdadına polis yetişti

Sınava yetişemeyen adayın imdadına polis yetişti
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Trabzon'da YKS AYT oturumuna geç kalma riski yaşayan aday, motosikletli polis timleri tarafından sınav merkezine ulaştırıldı.

Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) katılan bir aday, sınava geç kalma riski yaşayınca polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezine ulaştırıldı.

Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek bir aday, sınava geç kalma riski yaşadı. Trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle sınav merkezine yetişmekte zorlanan aday, polis ekiplerinden yardım istedi.

Kent genelinde binlerce adayın üniversite hayali için ter döktüğü sınav öncesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, zamanla yarışan adayın imdadına yetişti ve adayı motosikletle sınav merkezine ulaştırdı. Sınav binasına getirilen aday, son dakikalarda salona giriş yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri çevresinde yoğunluk oluşurken, okul önlerinde bekleyen veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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