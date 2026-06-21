Yanlış okula giden adayı jandarma sınava yetiştirdi

Samsun'un Havza ilçesinde sınav merkezini karıştıran üniversite adayı, jandarma ekiplerinin yardımıyla sınava yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Samsun'un Havza ilçesinde sınava gireceği okulu karıştıran bir aday, İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından sınava zamanında yetiştirildi. Jandarma ekipleri, öğrenciyi resmi araçla alarak sınava gireceği okula götürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı