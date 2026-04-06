Sınav haftasında çorba, çay ve kahve ikramı

Anadolu Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi ara sınavları süresince, 24 saat açık kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba, çay ve kahve ikram edilecek.

Öğrenci odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Anadolu Üniversitesi, yeni öğretim döneminde de Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in desteğiyle öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi ara sınavları süresince, 24 saat açık kütüphanede ders çalışan öğrencilere 6 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında çorba, çay ve kahve ikram edilecek. İkramlar 21.00-23.00 saatleri arasında geçtiğimiz dönem hizmete giren Anadolu Kafe'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi ise 7/24 açık yapısıyla öğrencilere konforlu ve güvenli bir ders çalışma ortamı sunuyor. Sessiz ve teknolojik donanıma sahip çalışma alanları, zengin kaynak çeşitliliği ve rahat atmosferiyle öğrencilerin sınav dönemlerinde verimli zaman geçirmelerine imkan tanıyor. Uygulama sayesinde öğrenciler, ihtiyaç duydukları akademik kaynaklara günün her saatinde ulaşabilirken, yoğun sınav temposu içerisinde sıcak bir mola verme fırsatı da buluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı