Haberler

Simav'da kiraz üreticilerine eğitim desteği

Simav'da kiraz üreticilerine eğitim desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde kiraz üreticilerine yönelik hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda eğitim verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kiraz üreticilerine yönelik hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda eğitim verildi.

Simav Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen programa, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bitki Sağlığı Daire Başkanı Doç. Dr. Suat Kaymak, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı ile uzmanlar Başak Çınkul ve Dilek Poyraz katıldı.

Eğitimde, kiraz üretiminde karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri hakkında üreticilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, üreticilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamak ve verim kayıplarını en aza indirmek amacıyla bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor

Aldığı karar taraftarı kahretti
Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı

Ve beklenen oldu!

İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia: 80 ayrı bombaya bölünen füzelerimiz var

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia
Premier Lig kupasının hazırlık sürecine beğeni yağıyor

Milyonlarca beğeni alan görüntü