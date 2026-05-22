Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı rüzgarı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme yolunda dev bir adıma daha imza attı. Okul bünyesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, sergilenen özgün projelerle adeta göz doldurdu.

Bu yıl "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla kapılarını açan bilim fuarı, gençlerin teknoloji ve bilim üretme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Aylardır süren yoğun ve titiz çalışmaların ardından öğrenciler tarafından tamamen özgün olarak hazırlanan 14 farklı proje, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Teorik bilgilerini pratik çözümlere ve teknolojik tasarımlara dönüştüren meslek liseli öğrencilerin heyecanı ve özgüveni ise dikkatlerden kaçmadı. Fuarın açılışı; Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, Okul Müdürü İbrahim Halil Biçici, ilçe şube müdürleri ve bölgedeki çok sayıda okul müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi. Kırmızı kurdeleyi keserek fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, stantlarda öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel yeteneklerini, sunum becerilerini ve üretkenliklerini yakından inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, gençlerin bu azimli çalışmalarından gurur duyduklarını ifade etti.

Silvan'daki eğitim camiasının ve okul müdürlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, adeta bir bilim şenliği havasında geçti. Fuarın ardından açıklamalarda bulunan okul yönetimi, meslek liselerinin sadece istihdama yönelik değil, bilimsel ve teknolojik gelişmelere de öncülük eden kurumlar haline geldiğini vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı