Haberler

Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı rüzgarı

Silvan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı rüzgarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı 14 özgün projeyi sergiledi. Fuar, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' temasıyla açıldı ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eğitim veren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme yolunda dev bir adıma daha imza attı. Okul bünyesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, sergilenen özgün projelerle adeta göz doldurdu.

Bu yıl "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla kapılarını açan bilim fuarı, gençlerin teknoloji ve bilim üretme potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Aylardır süren yoğun ve titiz çalışmaların ardından öğrenciler tarafından tamamen özgün olarak hazırlanan 14 farklı proje, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Teorik bilgilerini pratik çözümlere ve teknolojik tasarımlara dönüştüren meslek liseli öğrencilerin heyecanı ve özgüveni ise dikkatlerden kaçmadı. Fuarın açılışı; Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, Okul Müdürü İbrahim Halil Biçici, ilçe şube müdürleri ve bölgedeki çok sayıda okul müdürünün katılımıyla gerçekleştirildi. Kırmızı kurdeleyi keserek fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, stantlarda öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel yeteneklerini, sunum becerilerini ve üretkenliklerini yakından inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, gençlerin bu azimli çalışmalarından gurur duyduklarını ifade etti.

Silvan'daki eğitim camiasının ve okul müdürlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, adeta bir bilim şenliği havasında geçti. Fuarın ardından açıklamalarda bulunan okul yönetimi, meslek liselerinin sadece istihdama yönelik değil, bilimsel ve teknolojik gelişmelere de öncülük eden kurumlar haline geldiğini vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?

Aracı isme canlı yayında zor soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı

Hepsi birden aynı sloganı attı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti