Siirt'te TYT oturumu sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Siirt genelinde 44 okulda sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS maratonunun ilk adımı olan TYT sınavı, saat 10.15 itibarıyla başladı. Kent genelinde 12 bin 457 adayın katıldığı sınavda, öğrenciler üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için 165 dakika boyunca ter döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul çevrelerinde toplanan adayların yakınları ise, çocuklarının sınavdan çıkmasını büyük bir heyecan ve merakla bekledi. Sınav süresince okul bahçelerinde ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar okul bahçelerinden ayrıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı