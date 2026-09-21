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Seyrantepe İlkokulu gazetesi, GGC’nin 40’ıncı ödüllerinde özel ödül aldı

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Seyrantepe İlkokulu gazetesi, GGC’nin 40’ıncı ödüllerinde özel ödül aldı
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GGC’nin 40’ıncısını düzenlediği Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri kapsamında Seyrantepe İlkokulu’na özel ödül verildi. BİGEP projesiyle 4 yıldır 18 öğrenci tarafından hazırlanan okul gazetesi ödüle layık görüldü, ödül törende minik gazetecilere takdim edildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" kapsamında, Seyrantepe İlkokulu'na özel ödül verildi.

Şanlıurfa Valiliği'nin BİGEP projesi kapsamında 4 yıldır okul bünyesinde 18 öğrenci tarafından hazırlanan Seyrantepe İlkokulu Gazetesi, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Özel Ödüle layık görüldü.

Ödül, düzenlenen törende AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat tarafından Seyrantepe İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bahar Örgen ve gazetenin hazırlanmasında görev alan minik gazetecilere takdim edildi.

Seyrantepe İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Bahar Örgen, öğrencilerin okulda gerçekleştirilen çalışmalarını ve çeşitli etkinlikleri kamuoyuna ulaştırmak amacıyla hazırlanan gazetenin 4 yıldır düzenli olarak çıkarıldığını belirtti.

Ödülün kendileri için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Örgen, gazetenin hazırlanmasında emeği geçen öğrenciler, öğretmenler ve velilere teşekkür etti.

Minik gazetecilerin aldığı ödül, törende renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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