Semra & Enver Yücel Vakfı, depremzede öğrencilere eğitim desteği sağlıyor

Semra & Enver Yücel Vakfı'nın (SEY) yardım elini uzatıp eğitimlerini üstlendiği depremzede öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "iki büyük depremden sonra birbirimize destek olmamız gerektiğini söylemiştik; sözümüzü tutuyoruz. Bir eğitim vakfı olarak bize başvuran ve kriterlere uyan depremzede çocukların eğitimlerini üstlendik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri ile 30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminin ardından depremzede ailelerin çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri için harekete geçen Semra & Enver Yücel Vakfı, öğrencilere desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda SEY Vakfı, anne, baba veya kardeşlerinden birini kaybetmiş olan depremzede çocuklara yüzde 100 eğitim bursu sağlayarak öğrencilerin elini bırakmadı. Depremlerden sonra Semra & Enver Yücel Vakfı'nın hiçbir sınava tabi tutmadan lise hayatlarının sonuna kadar eğitimlerini üstlendiği öğrenciler, özel okullarda eğitim-öğretim dönemine başladı. Depremzede öğrencilere sağlanan eğitim bursunun yanında SEY Vakfı, velilere yönelik düzenlediği seminerlerle de hem sosyal hem psikolojik destek verdi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ, YANLARINDAYIZ"

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremden sonra birbirimize destek olmamız gerektiğini söylemiştik; sözümüzü tutuyoruz" dedi. Daha önce İzmir depreminden etkilenen öğrencilere de eğitim bursu verdiklerini hatırlatan Yücel, "Bir eğitim vakfı olarak bize başvuran ve kriterlere uyan depremzede çocukların eğitimlerini üstlendik. Sınava tabi tutmadık. Lise hayatlarının sonuna kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.