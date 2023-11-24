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Selendi'de 41 yıl sonra öğretmenlerini ziyaret ettiler

Manisa'nın Selendi ilçesinde 41 yıl önce ilkokuldan mezun olanlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri Semiha Kacar'ı ziyaret etti. Üçeylül İlkokulu'nda okuyan bir grup sınıf arkadaşı, kırmızı güllerle öğretmelerinin kapısını çaldı. Öğrencilerinin sürprizi karşısında duygulanan Kacar, 'Bu güzel düşüncenizden dolayı son derece mutlu oldum. 41 yıl önce olduğu gibi sizlerle yine gurur duydum.' ifadelerini kullandı.