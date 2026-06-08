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Tarsus'ta Şehit İbrahim Öztürk Köşesi Açıldı

Tarsus'ta Şehit İbrahim Öztürk Köşesi Açıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit İbrahim Öztürk'ün adını taşıyan okulda oluşturulan 'Şehit İbrahim Öztürk Köşesi' törenle açıldı. Kaymakam Mehmet Ali Akyüz'ün katıldığı programda, şehitlerin hatırasının yaşatılmasının önemi vurgulanırken, köşede şehidin fotoğrafları ve kişisel eşyaları sergilendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehidin adını taşıyan okulda oluşturulan "Şehit İbrahim Öztürk Köşesi" düzenlenen törenle açıldı.

Beydeğirmeni Şehit İbrahim Öztürk Ortaokulu'ndaki programa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Törende konuşan protokol üyeleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Şehit İbrahim Öztürk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan köşede, şehidin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve hayatını anlatan bilgiler yer aldı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, onların emaneti olan gençlerin vatan sevgisi ve milli değerlerle yetişmesinin önemini vurguladı. Program, Şehit İbrahim Öztürk Köşesi'nin açılış kurdelesinin kesilmesi ve katılımcıların köşeyi ziyaret etmesiyle sona erdi.

Şehit Öztürk'ün hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan köşenin, öğrencilerde milli bilinç ve vatan sevgisinin güçlenmesine katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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