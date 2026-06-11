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Sason'da robot ve teknoloji sergisi açıldı

Sason'da robot ve teknoloji sergisi açıldı
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Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 1. Robotik ve Teknoloji Sergisi'nde öğrencilerin hazırladığı robotik, kodlama, sanal gerçeklik ve tarım teknolojileri projeleri sergilendi. Kaymakam Furkan Başar ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in katıldığı etkinlikte öğrencilerin çalışmaları beğeni topladı.

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen 1. Sason robotik ve teknoloji sergisi, yoğun ilgi gördü.

Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sergide öğrencilerin hazırladığı robotik, kodlama, sanal gerçeklik ve tarım teknolojileri projeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiye Kaymakam Furkan Başar, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve kurum amirleri katılarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Kaymakam Başar, Sasonlu gençlerin sadece bilgiye ulaşmakla kalmayıp araştıran, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetiştiğini belirterek, etkinliğe emek veren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Başar, ilçede bilim ve teknoloji alanında atılan her adımın yeni başarılara vesile olacağına inandıklarını ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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