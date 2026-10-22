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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, pansiyonda öğrencilere yemek dağıttı

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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, pansiyonda öğrencilere yemek dağıttı
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Demirtaş, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi pansiyonunda öğrencilere yemek dağıttı. Demirtaş ve Şube Müdürü Kanyılmaz, okulda voleybol turnuvasını izleyip öğretmenlerle eğitim süreçlerini görüştü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okuldaki voleybol turnuvasını izleyen yöneticiler, pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Demirtaş, öğrencilere yemek dağıtarak onlarla yakından ilgilendi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesine gerçekleştirdikleri ziyarette okulda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında liseler arası voleybol turnuvasını izleyen yöneticiler, öğrencilerin sportif faaliyetlerine destek verdi.

Daha sonra okul pansiyonunda öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Demirtaş, öğrencilere yemek dağıttı. Öğretmenlerle de görüşen yöneticiler, eğitim-öğretim süreçleri ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden çok yönlü gelişimini destekleyen çalışmaların önemi vurgulandı. Yöneticiler, okul yönetimine ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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