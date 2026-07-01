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Sarıgöl'de öğretmen Tuğba Sürücü, eski öğrencileriyle nostalji dolu buluşma gerçekleştirdi

Sarıgöl'de öğretmen Tuğba Sürücü, eski öğrencileriyle nostalji dolu buluşma gerçekleştirdi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sınıf öğretmeni Tuğba Sürücü, geçtiğimiz yıl mezun ettiği ve bu yıl 6. sınıfa başlayacak olan öğrencilerini bir araya getirerek duygu dolu bir buluşmaya imza attı. Eski öğrenciler, öğretmenleriyle hasret giderip çocukluk yıllarını yeniden yaşadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sınıf öğretmeni Tuğba Sürücü, geçtiğimiz yıl mezun ettiği ve bu sene 6. sınıfa başlayacak olan öğrencilerini bir araya getirerek nostalji dolu bir buluşmaya imza attı. Eski öğrenciler, öğretmenleriyle hasret giderip çocukluk yıllarını yeniden yaşadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Tuğba Sürücü, yıllar önce birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim verdiği öğrencilerini sürpriz bir buluşmayla bir araya getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada eski öğrenciler öğretmenleriyle hasret giderdi.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu'nda görev yaptığı dönemde öğrencilerini yetiştiren, halen Sarıgöl Özpınar İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Tuğba Sürücü, yıllar sonra eski öğrencileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Buluşmada öğrenciler hem öğretmenleriyle sohbet etti hem de okul yıllarını yeniden hatırladı. Eski sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, geçmiş günleri yad ederek keyifli vakit geçirdi.

Eski öğrenci velilerinden Hülya Akkaya, "Yıllar geçti. Öğretmenimizin bizleri bir araya toplaması ve okul yıllarımızı yeniden yaşatması bizleri çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyor, ellerinden hürmetle öpüyoruz" dedi.

Öğretmen Tuğba Sürücü ise öğrencileriyle tek tek ilgilenerek duyduğu gururu dile getirdi. Sürücü, eski öğrencileriyle geçirdiği buluşmanın kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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