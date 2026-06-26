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Samsun'da 253 bin öğrenci karne aldı

Samsun'da 253 bin öğrenci karne aldı
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Samsun'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 253 binden fazla öğrenci karne aldı. Vali ve İl Milli Eğitim Müdürü törene katıldı.

Samsun'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 253 binden fazla öğrenci karne aldı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılını geride bırakan 253 binden fazla öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Atakum İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Vali Tavlı, öğretmen ve yöneticilerden de bilgi aldı.

Karne töreninin ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Bugün 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna geldik. Öğrencilerimizle birlikte yıl boyunca yürüttüğümüz eğitim-öğretim faaliyetlerini bugün itibarıyla tamamlıyoruz. İlimiz genelinde 253 binin üzerinde öğrencimiz bu sene karnelerini aldı. Yine 21 binin üzerinde öğretmenimizle eğitim-öğretim hizmetlerini birlikte sürdürdük. Çocuklarımız yıl boyunca bir taraftan akademik başarılarını geliştirirken, diğer taraftan ilimiz genelinde ve okullarında uygulanan sosyal, kültürel ve proje temelli tüm çalışmalara aktif olarak katıldılar. Ailelerimiz de bu süreçte öğrencilerimizin her zaman yanında oldular. Aslında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak adlandırdığımız eğitim-öğretim programımızın öngördüğü, beceri temelinde, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim dönemine de aynı heyecanla başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Yaz döneminde velilerimizin çocuklarını sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek kurslara, etkinliklere ve çalışmalara yönlendirmelerini, özellikle aile büyükleriyle birlikte zaman geçirmeleri konusunda onları teşvik etmelerini, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Karnelerin yanı sıra çeşitli hediyelerin de takdim edildiği tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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