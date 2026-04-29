Salihli Kaymakamı Güldoğan, geleceğin hukukçularıyla buluştu

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen "Hukuk Mesleklerinde Kariyer Günleri" etkinliğine konuk oldu.

Üniversitenin Kongre Merkezi Malazgirt Salonu'nda, "Hukuk Fakültesi öğrencileri ve profesyonel hukukçular bir arada" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Programda konuşan Kaymakam Güldoğan, hukuk mesleklerinin dinamikleri ile sahadaki uygulama tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Kariyer yolculuğuna dair önemli bilgiler aktaran Güldoğan, mesleki deneyimlerini anlatarak geleceğin hukukçularına tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Güldoğan, "Hukuk Mesleklerinde Kariyer Günleri etkinliğinde geleceğin hukukçularıyla bir araya gelerek kariyer mesleklerine dair tecrübelerimizi aktardık. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı