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Salihli'de okul müdürlerine bağımlılıkla mücadelede SORİ dijital altyapısı anlatıldı

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Salihli'de okul müdürlerine bağımlılıkla mücadelede SORİ dijital altyapısı anlatıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde okul müdürleri toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Salihli Öğretmenevi'nde yapıldı. Toplantıda Bağımlılığı Önleme Eylem Planı kapsamındaki SORİ dijital altyapısı ve çocukların risklerden korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde okul müdürleri toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan'ın başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla Salihli Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçede huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamının sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. 'Manisa Modeli' kapsamında hayata geçirilen Bağımlılığı Önleme Eylem Planı toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Bu kapsamda geliştirilen ve risk analizlerinin bilimsel verilerle takip edilmesine imkan sağlayan Sosyal Risk İndeksi (SORİ) dijital altyapısının işleyişi, okullardaki veri entegrasyonu ve ilçedeki uygulama süreçleri hakkında okul müdürlerine bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Çocukların ihmal, istismar ve bağımlılık yapıcı risklerden korunması amacıyla okullarda gerçekleştirilecek koruyucu ve önleyici faaliyetler görüşüldü.

Risk altındaki çocukların erken tespit edilmesi ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulmasında okul müdürlerinin önemli sorumluluk üstlendiği belirtilirken, okullar ile ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun en üst seviyede tutulacağı vurgulandı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadelede risklerin erken tespiti, önleyici çalışmalar, kurumlar arası koordinasyon ve hızlı müdahale mekanizmaları da ele alındı.

Okulların eylem planları doğrultusunda üstleneceği görev ve sorumlulukların belirlenmesinin ardından, eğitim kurumlarında yürütülecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve süreç değerlendirmesi yapılarak toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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