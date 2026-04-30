Salihli'de küçükbaşta sürdürülebilir eğitim

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik "Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" eğitimi gerçekleştirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa; İl Müdürü Mehmet Karayılan, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Manisa Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Harun Süner, teknik personeller ve çok sayıda yetiştirici katıldı.

Eğitim kapsamında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Üstüner, "Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" ve "Hayvancılıkta Yeni Teknolojiler" konularında katılımcılara sunum yaptı. Üstüner, modern hayvancılık uygulamaları, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim modelleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri verilirken, düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren üreticilere de ödüller takdim edildi. Yarışmada birinci olan katılımcıya 20 hayvanlık kilitli yemlik, ikinci olan katılımcıya ise kepenek hediye edildi. - MANİSA

