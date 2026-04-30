Salihli'de küçükbaşta sürdürülebilir eğitim

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik "Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" eğitimi gerçekleştirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa; İl Müdürü Mehmet Karayılan, İl Müdür Yardımcısı Ali Gök, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Özcanoğlu, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yasak, Manisa Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Harun Süner, teknik personeller ve çok sayıda yetiştirici katıldı.

Eğitim kapsamında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Üstüner, "Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği" ve "Hayvancılıkta Yeni Teknolojiler" konularında katılımcılara sunum yaptı. Üstüner, modern hayvancılık uygulamaları, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretim modelleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Programın sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri verilirken, düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren üreticilere de ödüller takdim edildi. Yarışmada birinci olan katılımcıya 20 hayvanlık kilitli yemlik, ikinci olan katılımcıya ise kepenek hediye edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı