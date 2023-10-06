Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi Profesörü ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, konukları ile bir süre sohbet etti. Konuklar ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Rio Grande do Sul Federal Üniversitesinden Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi Eğitimde Bilgisayar Kullanımı Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone'yi ve ona eşlik eden ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Aydın ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Oğuz Kızılçay'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, konukları ile bir süre sohbet etti. Konuklar ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK