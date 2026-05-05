Rektör Kent öğrencilerin sorularını yanıtladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Rektör-Öğrenci Buluşması' programında Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Programda akademik ve idari konuların yanı sıra güncel gelişmeler ele alınırken, öğrenciler doğrudan soru sorma imkanı buldu. Toplantının açılışında öğrenciler, üniversitede ilk kez düzenlenen EGEKAF etkinliğine ilişkin memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Kent ise EGEKAF'ın öğrencilerin kariyer planlamalarına önemli katkılar sunduğunu ve üniversitenin dış paydaşlarla etkileşimini güçlendirdiğini belirtti. Programda küresel gelişmelere ilişkin soruları da yanıtlayan Kent, uluslararası çatışmaların çok boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak barış, diplomasi ve insan haklarının önemine dikkat çekti. Almanya'daki akademik deneyimlerini de paylaşan Kent, disiplinli çalışma, planlı sistem ve uygulama odaklı eğitimin önemine değindi. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Kent, farklı disiplinlerden eserlerin takip edilmesinin bireysel gelişime katkı sunduğunu ifade etti. Ekonomik şartlara ilişkin sorular üzerine ise öğrencilere yönelik sosyal desteklerin artırılması, burs imkanlarının genişletilmesi ve kampüs içi çalışma imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kampüs yaşamının daha aktif hale getirilmesine yönelik taleplerin de gündeme geldiği buluşmada Kent, öğrenci odaklı sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılmasının öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti. Yurtdışı eğitim ve kariyer planlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kent, uluslararası deneyimin önemine işaret ederken Türkiye'de de güçlü akademik ve kariyer fırsatlarının bulunduğunu dile getirdi.

Etkileşimli yapısıyla dikkat çeken program öğrencilerin memnuniyetlerini dile getirmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Yoğun katılım ve samimi atmosferde yapılan programda Rektör Kent'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemal İyem, Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan ile Genel Sekreter Yardımcıları Tanfer Bilge ve Mehmet Boynikar da eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı