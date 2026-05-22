Haberler

Rektör Elmastaş'tan Ercişli öğrencilerle kariyer planlaması söyleşisi

Rektör Elmastaş'tan Ercişli öğrencilerle kariyer planlaması söyleşisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van'ın Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer planlaması üzerine söyleşi yaptı, ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Van'ın Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek "Üniversite Yolculuğunda Kariyer Planlaması" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi'nin davetlisi olarak okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş, öğrencilere kariyer planlaması sürecinde izlenmesi gereken yollar hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Meslek seçiminden üniversite tercihine kadar pek çok konuda bilgi paylaşan Elmastaş, doğru bir kariyer planlamasının kişisel ve mesleki başarıdaki kritik önemini vurguladı. Yeteneklerin ve ilgi alanlarının keşfedilmesi gerektiğine dikkat çeken Elmastaş, öğrencilerin üniversite yaşamını en verimli şekilde değerlendirmeleri için öneriler sundu.

Elmastaş, üniversitelerin yalnızca bilgi edinme yeri olmadığını, aynı zamanda sosyal becerilerin gelişmesi ve topluma katkı sağlama açısından büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Elmastaş, hedef belirlemenin ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli bir çalışma yürütmenin gerekliliğini dile getirdi.

Söyleşi sonunda konuşma yapan Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zekeriya Küçükkaya, davetlerini kırmayıp öğrencileriyle buluşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etti. BEÜ Rektörü Elmastaş da, ev sahipliği ve ağırlamalarından dolayı Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Zekeriya Küçükkaya'ya editörlüğünü yaptığı "Bitlis Turizm Araştırmaları" kitabından hediye etti.

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de söyleşinin geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesinde etkili olduğunu belirtti. Rektör Elmastaş'ın aktardığı bilgilerden büyük ölçüde faydalandıklarını söyleyen öğrenciler, programın oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Düzenlenen söyleşiye Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Karaaslan, Karakoyunlu Anadolu Lisesi Müdürü İkram Keleş ve öğrenciler katıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kariyer söyleşisinin arından Erciş Meslek Yüksekokulu, Erciş Balık Bendi ve Çelebibağı Mahallesi'ndeki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret

CHP'nin itirazına mahkemeden ret
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor

"Manisa Milletvekili Özgür Özel dışında kimse gelmesin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahiş aidatlara devlet freni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Milyonları isyan ettiren fahiş ödemeye devlet freni! Resmen yürürlükte
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da ünlüler operasyonunda gözaltına alındı

Türkan Şoray'ın kızı da gözaltına alındı
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye bomba teklif