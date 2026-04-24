Patnos'ta 'Gelenek ve Modernlik' temalı bilim kafe buluşması

Patnos ilçesine bağlı Doğansu Köyü'nde, üniversitenin Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe Buluşmaları" kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Günümüz Ailesinin Paradoksu: Gelenek ve Modernlik" başlığıyla düzenlenen program, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Usanmaz üstlenirken, konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Levent ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Doğan katıldı. Alanında uzman akademisyenler, günümüz aile yapısında yaşanan değişimleri farklı yönleriyle ele aldı.

Programda; geleneksel aile değerlerinin modern yaşamla nasıl bir etkileşim içerisinde olduğu, toplumsal değişimin aile yapısına yansımaları ve bu süreçte ortaya çıkan denge arayışları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar da görüş ve sorularıyla programa aktif şekilde dahil oldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma, akademi ile toplum arasında köprü kurmayı hedefleyen Bilim Kafe etkinliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Etkinlik sonunda katılımcılar, bu tür programların devam etmesi yönünde temennilerini dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı