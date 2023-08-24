Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler, Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ni gezip hoşça vakit geçirdi. Bahçeyi ziyaret eden çocuklar lavanta kokuları arasında fotoğraf çekildi. Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Safranbolu Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler, Lavanta Kokulu Safran Bahçesi'ni gezdi.

Safranbolu Sanayi ve Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile odanın proje ortağı olduğu bahçeyi gezen çocuklar hoşça vakit geçirdi.

Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kemal Özer, çocukların lavanta kokuları arasında hoşça vakit geçirip bol bol fotoğraf çekildiğini belirtti.

Ekimde safranlar çiçek açtığı zaman çocuklarla yine bahçeyi ziyaret edeceklerini bildiren Özer, projeyi ilçeye kazandıran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile oda yetkililerine teşekkür etti.