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Özalp'te Diyanet Etüt Merkezi ve kütüphane yoğun ilgi görüyor

Özalp'te Diyanet Etüt Merkezi ve kütüphane yoğun ilgi görüyor
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Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından kurulan Diyanet Etüt Merkezi ve Kütüphane, öğrencilere ücretsiz internet, çay ve çorba ikramıyla modern çalışma ortamı sunuyor.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından kurulan etüt merkezi ve kütüphane öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından hizmet salonunda kurulan Diyanet Etüt Merkezi ve Kütüphane, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. Öğrencilerin sessiz ve verimli bir ortamda ders çalışabilmesi amacıyla oluşturulan merkezde, modern çalışma alanlarının yanı sıra kitap okuma imkanı da bulunuyor. Gençler, ücretsiz internet hizmetinden yararlanırken kendilerine sunulan ücretsiz çay ve çorba ikramı sayesinde sıcak ve samimi bir ortamda vakit geçirebiliyor. Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen proje, etüt ve kütüphane hizmetleriyle eğitim hayatına önemli katkılar sunuyor. İlçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen uygulama, öğrencilerin ekonomik yük altına girmeden kaliteli bir çalışma ortamına erişmesini sağlıyor.

İlçede memnuniyetle karşılanan Diyanet Etüt Merkezi ve Kütüphane, hem eğitim hem de sosyal destek yönüyle örnek bir hizmet olarak öne çıkarken, benzer projelerin farklı ilçelerde de yaygınlaştırılması temenni ediliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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