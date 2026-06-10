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Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılsonu sergisi yoğun ilgi gördü

Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yılsonu sergisi yoğun ilgi gördü
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Van'ın Özalp ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yılsonu sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergide el emeği eserler sergilenirken, 2024-2025 yılında 186 kursa 3 bin 50 kursiyer katıldı.

Van'ın Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen yılsonu sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Eski kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen serginin açılışını Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut yaptı. Sergide, yıl boyunca açılan kurslarda hazırlanan el emeği göz nuru eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte konuşan Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Ergün, hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda ilçenin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti. Ergün, "2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 186 kurs açtık. Bu kurslara 2 bin 100 kadın ve 950 erkek olmak üzere toplam 3 bin 50 kursiyer katıldı. El sanatları, okuma yazma, spor ve kişisel gelişim alanlarında düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz belgelerini almaya hak kazandı" dedi.

Sergiyi gezen davetliler, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri yakından inceleme fırsatı bulurken, programa katılanlara yöresel lezzetlerden ayran aşı ve keledoş ikram edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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