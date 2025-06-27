ÖSYM, Yabancı Dil Sınavlarını Duyurdu: e-YDS 2025/7 ve e-YDS 2025/8

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ÖSYM, 28-29 Haziran tarihlerinde Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde e-YDS sınavları düzenleyecek. Toplam 3 bin 952 adayın başvurduğu sınavlarda, her dil için 80 sorudan oluşan testler yapılacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı'nca, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde yabancı dil sınavları e-YDS 2025/7 ve e-YDS 2025/8 düzenlenecek.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre; e-YDS/7 Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da, 20 e-sınav salonunda Almanca ve Fransızca olarak uygulanacak. Sınav, 28 Haziran Cumartesi saat 13.45'te başlayacak. e-YDS/8 ise Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da, 25 e-sınav salonunda Arapça ve Rusça olarak uygulanacak. Sınav 29 Haziran Pazar saat 13.45'te başlayacak. Sınavlarda adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Hafta sonu düzenlenecek e-sınavlarda ek süre uygulaması olmayacak. Sınav günleri kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

'3 BİN 952 ADAY BAŞVURDU'

Uygulanacak sınavlar ile ilgili açıklama yapan Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınavlara 3 bin 952 aday başvurdu. Hafta sonu uygulanacak sınavlarda emniyet personeli dahil 402 kişi görev yapacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik sınavlar ÖSYM'nin dijitalleşme ve farklı dillerdeki sınav uygulamaları konusunda yetkinliğini ortaya koymaktadır. Farklı dillerdeki sınav uygulamaları hem aday çeşitliliğine katkı sağlamakta hem de ÖSYM'nin teknik kapasitesini yansıtmaktadır. Hafta sonu sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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