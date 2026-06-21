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ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'ye giren adayları tebrik etti

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin tüm oturumlarının tamamlandığını duyurarak adayları tebrik etti ve sınavda görev alanlara teşekkür etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren tüm adayları tebrik etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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