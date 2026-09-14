Haberler

ÖSYM: "2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı"

ÖSYM: '2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı'
Güncelleme:
+137 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ösym, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandığını kaydetti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Yargıtay, kadının fotoğrafını montajlayan sanığın cezası onandı

Fotoğrafını çaldı, çıplak vücuda monte etti! Ceza onandı
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler