ÖSYM: "2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı"
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Ösym, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 2026-TUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme işlemleri tamamlandığını kaydetti.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı