Osmaniye'de LGS'de 8 bin 316 öğrenci hayalindeki lise için ter döktü

Osmaniye'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavda 8 bin 316 öğrenci, hayalini kurduğu liseye yerleşebilmek için ter döktü. Kent genelinde sınav heyecanı sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerinde yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav, Osmaniye genelinde 36 okulda ve 476 salonda gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav salonlarında soruları yanıtlarken, veliler ise okul çevrelerinde heyecanla çocuklarını bekledi.Başta Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi ve Hasan Aybaba Anadolu Lisesi olmak üzere birçok okulda yoğunluk yaşanırken, sınavın güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için geniş çaplı tedbirler alındı. Sınav süresince 1061 öğretmen ve 514 emniyet personeli görev yaptı.

Öğrenciler, iyi bir lisede eğitim görebilmek için sınavda başarılı olmaya çalışırken, veliler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı