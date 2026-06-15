Osmaniye'de 72 öğrenci mezuniyet ve hatim sevincini konvoyla kutladı

Osmaniye'de 4-6 yaş anaokulu öğrencileri, mezuniyet ve hatim sevinçlerini konvoyla taçlandırdı. Programda 72 öğrenci mezun olurken, 25 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i hatmetmenin mutluluğunu yaşadı.

Osmaniye merkezde faaliyet gösteren özel bir anaokulunda gerçekleştirilen programda öğrenciler çeşitli sahne gösterileri sundu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, eğitimlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyet belgelerini alırken, 25 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hatim sevincini yaşadı. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen 47 öğrenci de programda yer aldı.

Programın ardından öğrenciler ve velileri tarafından süslenen araçlarla konvoy düzenlendi. Çok sayıda aracın katıldığı konvoy şehir merkezinde tur attı. Türk bayrakları ve Kur'an-ı Kerim temalı süslemelerle gerçekleştirilen konvoyda öğrenciler ve aileleri hem mezuniyet hem de hatim sevincini yaşadı.

Renkli görüntülere sahne olan konvoyda milli ve manevi değerlere vurgu yapılırken, şehir turunun ardından sona eren etkinlikte öğrenciler ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı