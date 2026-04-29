Orman yangınlarına karşı gönüllü mücadele edecekler

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde orman yangınları gönüllüsü 24 kişiye yangınlara müdahale eğitimi verildi.

Yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına karşı gönüllü eğitimleri sürüyor. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Yangınları Gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlara orman yangınlarıyla mücadele eğitimleri verildi. Orman Yangınları Gönüllüsü olabilmek için talepte bulunan 24 gönüllü vatandaşa Orman İşletme Şefi Davut Akbal tarafından eğitim verildi. Eğitimde orman yangınlarına müdahale, iş sağlığı ve güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Orman yangınları gönüllüsü eğitiminin uygulamalı kısmına Orman İşletme Müdürü Hülya Birtük'te katılarak gönüllülere ormanların korunması konusunda gösterilen hassasiyet için teşekkür etti. - DÜZCE

