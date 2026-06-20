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Ordu'da YKS heyecanı: Bazı öğrenciler 1 dakika kala sınava yetişti

Ordu'da YKS heyecanı: Bazı öğrenciler 1 dakika kala sınava yetişti
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Ordu'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi adaylar sınav merkezlerine akın etti. Bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişirken, aileler okul çevresinde dua ederek çocuklarını bekledi.

Ordu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişti.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Ordu'da bulunan sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı, bu esnada aileler de adayları yalnız bırakamadı. Bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak sınava yetişmeye çalıştı.

Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul çevresinde bekledi, bazı aileler çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Aileler, çocuklarının sınavlara güzel hazırlandıklarını ancak yine de sınav heyecanı yaşadıklarını belirterek, tüm adaylara başarılar diledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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