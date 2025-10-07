ÖRAV Eğitim Şenliği 11. Kez Gerçekleşiyor

GARANTİ BBVA'nın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu ÖRAV tarafından düzenlenen Eğitim Şenliği, bu yıl 11'inci kez öğretmenlerle buluşuyor. Şenlik, 11 Ekim Cumartesi günü Erkan Ulu Okulları - İlkokul Kampüsü'nde düzenlenecek atölyelerle gerçekleşecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği, alanında uzman konuşmacıların paylaşımları, ÖRAV Atölyeleri ve etkinliklerle zenginleştirilmiş kapsamlı bir program sunuyor.

'YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BİRLİKTE DİNAMİZM KATIYORUZ'

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her yeni eğitim yılı hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz için umut dolu bir başlangıç. Biz de ÖRAV olarak öğretmenlerimize bu dönemde ilham ve güç verecek bir program hazırladık. Yeni eğitim-öğretim yılına hep birlikte dinamizm katmayı hedefledik. Eğitim Şenliği, öğretmenlerimizin birlikte düşünme, öğrenme, üretme ve yenilenme alanı. Bu yıl da sanat, spor, felsefe, teknoloji ve yaşam becerilerini bir araya getiren zengin atölyelerimizle öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesindeki 30 ilde, binlerce öğretmenimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz."

ÖRAV Eğitim Şenliği'nde bu yıl da alanında uzman konuşmacılar, ilham verici atölyeler ve dopdolu etkinliklerle öğretmenlere zengin bir deneyim sunulacak. Sanattan spora, felsefeden teknolojiye, yaşam becerilerinden eğitsel oyunlara uzanan geniş içerik, öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişim için güçlü bir zemin hazırlamayı amaçlıyor.