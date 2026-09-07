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Samsun'da Uyum Haftası Başladı: Minik Öğrenciler Heyecanla Ders Başı Yaptı

Samsun'da Uyum Haftası Başladı: Minik Öğrenciler Heyecanla Ders Başı Yaptı
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Samsun'da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, Uyum Haftası kapsamında yüz yüze eğitime başladı. Yaklaşık 17 bin öğrenci, aileleriyle birlikte okullarının ilk gününde heyecan yaşarken, Sakarya İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerle minikler okul sıralarına oturdu. Okul müdürü Zekeriya Keskin, velilere yönelik seminerde aile-okul iş birliğinin önemini vurguladı.

Samsun'da ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri, "Uyum Haftası" kapsamında yüz yüze eğitime başladı. Okullarının ilk gününde heyecan yaşayan miniklere aileleri de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim takvimi doğrultusunda anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, Uyum Haftası kapsamında bugün ders başı yaptı. Samsun'un birçok noktasında yaklaşık 17 bin öğrenci, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte okullarının yolunu tuttu.

İlkadım ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'na gelen öğrenciler ve veliler, okulun ilk gününün heyecanını yaşadı. Okulda minik öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, öğrenciler ilk kez okul sıralarında oturmanın heyecanını yaşadı.

Okula başlayan minikler, yeni arkadaşlıklar kuracakları ve okuma yazma öğrenecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Velilere seminer düzenlendi

Okul müdürlüğü ve rehberlik bölümü tarafından velilere yönelik seminer düzenlendi. Seminerde velilere, çocukların okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminerde konuşan Sakarya İlkokulu Müdürü Zekeriya Keskin, okul ve aile iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Biz bir aile gibi düşünüyoruz. Sizlerle her zaman birlikte olacağız. Öğretmenlerimizin, öğrencileri üzerinde başarılı olmasının temelinde siz velilerin desteği çok önemlidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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