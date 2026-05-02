Okul okul gezip sporu sevdiriyorlar

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Takımı öğrencileri, okullarda gösteri yaparak çocuklara sporu sevdirmek için çaba sarf ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen Spora İlk Adım Projesi kapsamında Kayseri'de etkinlikler düzenleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Takımı öğrencileri, ertelenen 23 Nisan etkinliği kapsamında Kocasinan ilçesinde bulunan Abdül Halim Bezircilioğlu İlk ve Orta Okulu'nu ziyaret ederek, kartal dansı eşliğinde tekvando gösterisi yaptı. Gösteri öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle izlenirken, tam not aldı. Ayrıca Tekvando Antrenörü Muhammet Koç eşliğinde tekvandocular sporun kendilerine olan katkılarını öğrencilere anlatarak, spora olan ilgilerini artırdı.

Proje kapsamında okul ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı