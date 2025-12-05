Haberler

Öğretmenden kritik müdahale! Heimlich manevrasıyla hayata döndü

Öğretmenden kritik müdahale! Heimlich manevrasıyla hayata döndü
Güncelleme:
Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrası ile kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Sivas'ta bir ortaokulda, teneffüs sırasında yaşanan bir olay, öğretmenin soğukkanlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden sona erdi.

Tenefüs sırasında ortaokul öğrencisinin nefes borusuna mandalina kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlanması sonrası panik yaşandı.

ÖĞRETMENDEN HAYATİ MÜDAHALE

Öğrencinin zor anlar yaşadığını fark eden öğretmenden ise hayati bir müdahale geldi. Ortaokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrası ile kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Eğitim
