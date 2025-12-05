Öğretmenden kritik müdahale! Heimlich manevrasıyla hayata döndü

Sivas'ta bir ortaokulda, teneffüs sırasında yaşanan bir olay, öğretmenin soğukkanlı müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden sona erdi.

Tenefüs sırasında ortaokul öğrencisinin nefes borusuna mandalina kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlanması sonrası panik yaşandı.

ÖĞRETMENDEN HAYATİ MÜDAHALE

Öğrencinin zor anlar yaşadığını fark eden öğretmenden ise hayati bir müdahale geldi. Ortaokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrası ile kurtuldu. O anlar kameralara da yansıdı.