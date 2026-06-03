Haberler

Balıkesir'de ortaokul öğrencileri Tülütabaklar'ı araştırdı

Balıkesir'de ortaokul öğrencileri Tülütabaklar'ı araştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'deki Karahallılar Ortaokulu öğrencileri, Bilim Fuarı'nda Tülütabaklar'ın Milli Mücadele dönemindeki tarihsel rolünü araştırdıkları projeyi sergiledi. Öğrenciler, kültürel mirasın yaşatılmasına dikkat çekti.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Karahallılar Ortaokulu öğrencileri, Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projeyle Milli Mücadele döneminde önemli bir sembol olan Tülütabaklar'ın tarihsel rolünü araştırdı.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan " Balıkesir'de Milli Mücadele Dönemi'nde Tülütabaklar'ın Rolü" adlı proje, Altıeylül İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, okul öğretmenleri veliler ve öğrencilerin katıldığı okul bahçesindeki Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Danışman öğretmenler Mustafa Sevinç ve Fatma Sevinç rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler Ela Durmaz, Duru Aslanca, Murat Dönmez ve Eymen Bıyak görev aldı. Araştırma kapsamında çevrim içi kaynaklar, kütüphaneler ve yerel tarih kitaplarını inceleyen öğrenciler, Tülütabaklar'ın ortaya çıkışı, faaliyetleri ve Milli Mücadele dönemindeki etkilerine ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Fuarda öğrenciler ayrıca Tülütabaklar geleneğinin günümüzde de Balıkesir'in kurtuluş etkinliklerinde yaşatıldığını belirterek kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Projenin danışman öğretmeni Fatma Sevinç, çalışmanın Tülütabaklar'ın Balıkesir ve Milli Mücadele tarihindeki yerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunduğunu ifade etti. Sevinç, projenin öğrencilerde milli bilinç oluşturulmasına ve yerel kültürel değerlerin korunmasına destek sağlamayı amaçladığını kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Reha Muhtar hayatını kaybetti

Reha Muhtar hayatını kaybetti
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BBP Genel Başkanı Destici'nin ağabeyi vefat etti

Mustafa Destici'yi yıkan ölüm! En yakınını kaybetti
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Merve Nur'un ailesinden şoke eden karar: Kızlarının katilinden şikayetçi olmadılar

Merve'nin ailesinden şoke eden karar: Katilden şikayetçi olmadılar
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Genç kadın, 4. kattan atladı

Genç kadının metrelerce yükseklikten atladığı anlar kamerada