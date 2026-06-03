Balıkesir'de ortaokul öğrencileri Tülütabaklar'ı araştırdı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Karahallılar Ortaokulu öğrencileri, Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projeyle Milli Mücadele döneminde önemli bir sembol olan Tülütabaklar'ın tarihsel rolünü araştırdı.

Okul öğrencileri tarafından hazırlanan " Balıkesir'de Milli Mücadele Dönemi'nde Tülütabaklar'ın Rolü" adlı proje, Altıeylül İlçe Kaymakamı Metin Arslanbaş, okul öğretmenleri veliler ve öğrencilerin katıldığı okul bahçesindeki Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Danışman öğretmenler Mustafa Sevinç ve Fatma Sevinç rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler Ela Durmaz, Duru Aslanca, Murat Dönmez ve Eymen Bıyak görev aldı. Araştırma kapsamında çevrim içi kaynaklar, kütüphaneler ve yerel tarih kitaplarını inceleyen öğrenciler, Tülütabaklar'ın ortaya çıkışı, faaliyetleri ve Milli Mücadele dönemindeki etkilerine ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Fuarda öğrenciler ayrıca Tülütabaklar geleneğinin günümüzde de Balıkesir'in kurtuluş etkinliklerinde yaşatıldığını belirterek kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Projenin danışman öğretmeni Fatma Sevinç, çalışmanın Tülütabaklar'ın Balıkesir ve Milli Mücadele tarihindeki yerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunduğunu ifade etti. Sevinç, projenin öğrencilerde milli bilinç oluşturulmasına ve yerel kültürel değerlerin korunmasına destek sağlamayı amaçladığını kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı