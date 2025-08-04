ODTÜ Matematik mezununun iki jokerini de kullandığı soruya bakın

ODTÜ Matematik mezununun iki jokerini de kullandığı soruya bakın
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ODTÜ Matematik mezununun iki jokerini de kullandığı soruya bakın
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan ODTÜ Matematik mezunu yarışmacının, bir faktöriyel sorusunu 2 jokerini kullandıktan sonra bilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine ilginç anlara sahne oldu. Son bölümde Enise Nehir Aksaylı kişi yarışmaya katıldı.

ODTÜ MATEMATİK MEZUNU, FAKTÖRİYEL SORUSUNU BİLEMEDİ

ODTÜ Matematik mezunu olduğunu söyleyen Aksaylı, bir soruda kullandığı iki jokerle dikkat çekti. İlk ve ikinci soruyu bilen Enise Nehir Aksaylı, "1'den 10'a kadar olan doğal sayıların çarpımı, 1'den 9'a kadar olan doğal sayıların çarpımının kaç katıdır?" sorusunda takıldı.

İKİ JOKERİNİ DE KULLANDI

Önce telefon jokerini kullanan Aksaylı, beklediği sonucu alamadı. Aradığı kişi süre bitmeden cevaplayamadı. Ardından, yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, "10" yanıtını vererek soruyu doğru cevapladı. 4. soruda sonuncu, seyirci jokerini kullanan Aksaylı, 5. soruda yarışmaya veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Olur böyle vakalar

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