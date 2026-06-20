Haberler

Niğde'de YKS'ye geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

Niğde'de YKS'ye geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girecek öğrencilerden sınav merkezlerine geç kalanlara polis ekipleri yardım etti. Trafik yoğunluğuna anında müdahale eden ekipler, öğrencileri güvenli şekilde sınav salonlarına ulaştırdı.

Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecekleri okullara geç kalan adayların yardımına polis ekipleri koştu.

Sınav sabahı kent genelinde sınav merkezlerine giden öğrenciler ve aileleri nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Özellikle sınav saatine kısa süre kala bazı ana arterlerde oluşan araç yoğunluğuna trafik ekipleri anında müdahale ederek, ulaşımın aksamamasını sağladı. Trafik polisleri tarafından yapılan yönlendirmeler sayesinde öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşmaları için gerekli tedbirler alındı. Çeşitli nedenlerle sınav merkezlerine zamanında ulaşamayan ya da yanlış okula giden öğrenciler, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle güvenli şekilde sınav salonlarına ulaştırıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber

Bu hesapta yoktu! Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti