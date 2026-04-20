2 bin 316 öğrenciye polisten bilinçlendirme eğitimi

2 bin 316 öğrenciye polisten bilinçlendirme eğitimi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Bor İlçe Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile 27 okulda 2 bin 316 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Eğitimde, toplumsal güvenlik, siber suçlar, teknolojik bilinç ve kişisel güvenlik konuları ele alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

25 Şubat-14 Nisan 2026 tarihleri arasında Bor ilçesinde bulunan toplam 27 okulda 2 bin 316 öğrenciye ulaşıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde; toplum destekli polislik ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapılırken, kişisel bilgi kavramı ve kişisel güvenliğin sağlanması için alınabilecek tedbirler de öğrencilere aktarıldı. Ayrıca güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı kapsamında sosyal medya kullanımı, kişisel veri paylaşımı, siber zorbalık ve bu durumlarla karşılaşıldığında yapılması gerekenler ele alındı.

Program kapsamında siber suçlar ve alınabilecek önlemler, teknoloji bağımlılığı, trafik kuralları ile önemli telefonlar ve ihbar hatları konularında da öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlandı. - NİĞDE

