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Niğde'de narkotik ekipleri 758 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yaptı

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Niğde'de narkotik ekipleri 758 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yaptı
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Niğde'de narkotik ekiplerinin önleyici faaliyetleri kapsamında 758 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı. Beş proje kapsamında düzenlenen 14 etkinlikte bağımlılık ve narkotik suçlara karşı farkındalık anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında 758 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalar kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 14 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele ve narkotik suçlara karşı farkındalığın artırılmasına yönelik bilgiler verilirken, bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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