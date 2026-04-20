Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'nde şehitler için saygı programı

Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'nde şehitler için saygı programı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Kahramanmaraş'ta şehit olan öğretmenler ve öğrenciler ile tüm aziz şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi.

Öğrencilere hitap eden Vali Aydoğdu, yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Toplumsal olayların yalnızca sonuçlarıyla değil, sebepleriyle de ele alınması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, "Şiddetin, cehaletin ve iletişimsizliğin köklerine inmeliyiz. Bir binayı ayakta tutan görkemli çatısı değil, sağlam temelidir." ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Aydoğdu, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Okuyan, sorgulayan, merhameti rehber edinen bireyler olun. İlimle donanmış bir zihin, nezaketle yoğrulmuş bir kalp yenilmezdir." dedi.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Aydoğdu, öğretmenlerin toplumun en önemli mimarları olduğunu vurgulayarak, her türlü proje ve ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını ifade etti.

Program, öğretmenlere teşekkür edilmesi ve çalışmalarında başarı dilekleriyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim

Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti

Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar