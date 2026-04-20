Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'nde şehitler için saygı programı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Kahramanmaraş'ta şehit olan öğretmenler ve öğrenciler ile tüm aziz şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi.

Öğrencilere hitap eden Vali Aydoğdu, yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Toplumsal olayların yalnızca sonuçlarıyla değil, sebepleriyle de ele alınması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, "Şiddetin, cehaletin ve iletişimsizliğin köklerine inmeliyiz. Bir binayı ayakta tutan görkemli çatısı değil, sağlam temelidir." ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Aydoğdu, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "Okuyan, sorgulayan, merhameti rehber edinen bireyler olun. İlimle donanmış bir zihin, nezaketle yoğrulmuş bir kalp yenilmezdir." dedi.

Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Aydoğdu, öğretmenlerin toplumun en önemli mimarları olduğunu vurgulayarak, her türlü proje ve ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını ifade etti.

Program, öğretmenlere teşekkür edilmesi ve çalışmalarında başarı dilekleriyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı