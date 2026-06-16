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Niğde'de Sosyal Risk Haritaları Kapsamında Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Niğde'de Sosyal Risk Haritaları Kapsamında Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
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Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Risk Haritaları Kapsamında Bilgilendirme Sunumu gerçekleştirildi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Risk Haritaları Kapsamında Bilgilendirme Sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıda; vatandaşlarla en yakın temas halinde bulunan muhtarların sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi ve hizmetlere erişim süreçlerinin güçlendirilmesindeki rolü ele alındı. Sunumda; Sosyal Risk Haritası ve Aile Rehberi Sistemi, kurumsal iş birlikleri, muhtarların sosyal hizmet süreçlerindeki görevleri, sosyal hizmet müdahalesi gerektiren durumlarda bildirim süreçleri, Sosyal Hizmet Merkezlerinin faaliyet alanları, Aile ve Nüfus On Yılı çalışmaları, aile odaklı destek mekanizmaları, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti, koruyucu aile modeli ile çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler hakkında bilgi verildi. Ayrıca bakanlığın çağrı merkezleri ve erişim kanalları ile Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi de muhtarlara tanıtıldı.

Toplantıda, ihtiyaç sahibi vatandaşların zamanında tespit edilerek uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesinde muhtarlarla yürütülecek iş birliğinin önemine dikkat çekildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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