Muğla’da sivil toplum kuruluşları ve kurumlar ortak çalışmalar için bir araya geldi

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Muğla'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin milli bilinçle yetişmesi ve toplumsal bağların güçlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Öğretmenevi'nde, Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığında düzenlenen "Milli Şuur, Birlik ve Beraberlik Buluşması"na; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehitlerin kıymetli aileleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı.

Toplantıda, geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin milli şuur, tarih bilinci ve manevi değerlerle yetişmesi yönünde atılacak adımlar masaya yatırıldı. Kurumlar ile STK'lar arasında hayata geçirilecek ortak projelerin detayları görüşülerek, şehirdeki birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesine yönelik stratejiler değerlendirildi.

Program, şehit ailelerinin onuruna duyulan minnettarlığın vurgulanması ve eğitime verilecek ortak destek mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı