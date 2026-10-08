Haberler

Muğla'da kamu personeline dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da kamu personeline dezenformasyon ve yapay zeka eğitimi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da kamu personeline yönelik 'İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri' programı başladı. Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda iki gün sürecek eğitimlerde dezenformasyon, yapay zeka, CİMER ve kriz yönetimi ele alınıyor.

Muğla'da kamu kurumlarında görev yapan personele yönelik "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı başladı. Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimlerde dezenformasyonla mücadeleden yapay zeka araçlarına, CİMER ve halkla ilişkilerden kriz yönetimine kadar birçok konu ele alınıyor.

Muğla'da kamu hizmetlerinde iletişim kalitesinin artırılması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve kamu kurumlarının iletişim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı düzenlendi.

Valilik himayesinde ve İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programı iki gün boyunca devam edecek.

Eğitimlerde, dijital iletişim çağında kamu kurumlarının karşılaştığı güncel iletişim sorunları ve çözüm yöntemleri ele alınırken, kamu personelinin vatandaşlarla daha etkili ve doğru iletişim kurmasına yönelik bilgiler aktarılıyor.

Dezenformasyonla mücadele ve yapay zeka eğitimi

Program kapsamında "Dezenformasyonla Mücadele" başlığında dijital mecralarda doğru bilginin zamanında ve güvenilir şekilde aktarılması, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin tespit edilmesi konuları değerlendiriliyor.

"Yapay Zeka Araçları" eğitiminde ise yeni nesil teknolojilerin araştırma, bilgiye erişim ve bilgilerin sentezlenmesi süreçlerinde etkin şekilde kullanılmasına ilişkin uygulamalar ele alınıyor.

"CİMER ve Halkla İlişkiler" başlığında vatandaş odaklı, hızlı ve çözüm üreten iletişim süreçleri üzerinde durulurken, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Kriz anlarında etkin iletişim vurgusu

Eğitimlerin bir diğer önemli başlığını ise "Kriz Yönetimi" oluşturuyor. Afet ve acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon, doğru bilginin hızlı şekilde kamuoyuna aktarılması ve kurumsal itibarın korunmasına yönelik iletişim yöntemleri değerlendiriliyor.

Programla birlikte kamu hizmetlerinin iletişim boyutunun güçlendirilmesi, vatandaşların talep ve beklentilerine daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Sezen Aksu'dan sevenlerini endişelendiren haber! 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu'nun hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hopa'da tır parkında heyelan! Aracını kurtarmaya çalışan kişi feci şekilde can verdi

Aracını kurtarmak isterken korkunç şekilde can verdi
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Can Yaman yine imaj değiştirdi! Sakallarını kesince bambaşka biri oldu

Sakallar gitti, bambaşka biri geldi
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...