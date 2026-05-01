Muğla'da 'Eğitimde Yapay Zeka' konferansı

Dijital dönüşümün eğitim dünyasındaki etkilerini incelemek ve yenilikçi yaklaşımları öğretmenlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Konferansı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansta, yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu ve sunduğu dijital imkanlar detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların öneminin vurgulandığı etkinlikte, teknolojinin öğrenme ortamlarını nasıl dönüştürdüğü gözler önüne serildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan ve alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Yavuz Samur, katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Samur, yapay zekanın; Eğitim süreçleri üzerindeki etkisi, Öğretim tasarımına sağladığı katkılar,Geleceğin modern öğrenme ortamları gibi kritik konu başlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Samur'un interaktif sunumu, eğitimciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Eğitimin geleceğine ışık tutan bu değerli buluşmanın sonunda, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bilgi ve tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Yavuz Samur'a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı